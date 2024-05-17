غالانت للجنود على الحدود الشمالية: "العملية العسكرية ضد حزب الله مسألة وقت فقط"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لجنود جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية ، إن"العملية العسكرية ضد مسلحي حزب الله هي مسألة وقت فقط".

وأضاف"أنا على علم بحجم الأضرار التي لحقت بشمال إسرائيل، لكنني أفهم أيضًا أن خسائر الجانب الآخر ذات حجم مختلف"، مشيرًا إلى أنه"لم آت إلى هنا هباءً - نحن ملزمون بالاستعداد لكل احتمال".

وتابع "كما قلت للمقاتلين قبل دخولنا غزة ولم يصدقوني، أقول لكم أيضاً: انتظروا، سنفعل. أنا أتفهم حجم الضرر، ولكن من ناحية أخرى، فإن حجم الضرر وعدد الإرهابيين الذين قتلوا مختلف تمامًا".



وأجرى يوآف غالانت، اليوم الجمعة، تقييمًا للوضع في القيادة الشمالية، بالتعاون مع قائد القيادة اللواء أوري غوردين وضباط أركان القيادة. ووقف غالانت إلى جانب الجهود الاستخباراتية الرامية إلى إحباط قادة حزب الله في جنوب لبنان، وشدد على ضرورة استمرار إلحاق الضرر بالناشطين الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار على "إسرائيل".

وفي وقت لاحق، قام غالانت بجولة في كريات شمونة وبلدات المنطقة، والتقى برئيس المجلس المحلي لبلدة ماتولا دافيد أزولاي ورئيس المجلس الإقليمي لحرمون موبوات بيني بن مبشر، بعد ذلك التقى الوزير غالانت بقوات المدفعية الاحتياطية العاملة في القطاع الشمالي. واستمع إلى نشاطهم، وأعرب عن تقديره للمقاتلين والمقاتلات، وأكد على ضرورة الحفاظ على الاستعداد والتأهب العالي لأي احتمال قد يتطور.

وقال غالانت"أتذكر محادثاتي قبل دخول القتال في قطاع غزة، كان بثلاثة أسابيع. لقد شرح لي الناس بالإشارات والأمثلة، وكان بعضهم من كبار السن وذوي الخبرة، والذين قالوا إننا لن نفعل أي شيء، فقلت لهم: انتظروا، سنفعل" وأضاف"أقترح الحفاظ على الإيمان. أنا أتفهم الضغوط، لقد أتيت إلى هذا القسم أولاً لأرى عن قرب الواقع الذي تعيشونه وأتفهم تمامًا حجم الأضرار. لقد جئت من القيادة بعد إجراء تقييم للوضع. ليس هناك شك في أن هناك أضرارًا، من ناحية أخرى - أعرف جيدًا ما يحدث على الجانب الآخر، إنها مختلفة تمامًا من حيث الحجم، وقد تعرضت أجزاء كبيرة من جنوب لبنان لأضرار جسيمة للغاية، وهناك الآلاف من الأضرار. المنازل التي تضررت، والمئات التي دمرت، وكل واحد من هذه ليس مجرد منزل، بل هو منزل كان في عداد الإرهابيين الذين أصيبوا". وفق زعمه.

وأضاف غالانت: "هذا الصباح تعرضنا لهجوم من الإرهابيين، وفي بداية الأسبوع قمنا بتصفية أحد كبار قادة حزب الله في القطاع الغربي، وأنا أقول لكم: أنا لا آتي إلى هنا من أجل لا شيء، يجب أن نستعد ونأخذ في الاعتبار أن أي شيء يمكن أن يحدث. سنصل إلى وضع نعيد فيه سكاننا سالمين، نريد استنفاد كل فرصة للقيام بذلك بالاتفاق، لأننا نعلم أن للحرب تكاليف ونفضل تجنبها، لكن عليك أن تأخذ في الاعتبار أن هذا الشيء يمكن أن يحدث وتستعد له وما تستعد له يستغرق أسبوعًا وأسبوعين، وفي النهاية تعود إلى المنزل وتستغرق شهرًا آخر، وفجأة ذات صباح مشرق يطلبون منك التصرف، لأن هذه ليست أشياء تعتمد على ما يحدث في على المستوى التكتيكي، وإذا توصلنا إلى هذا الاستنتاج فسوف نتحرك، ببساطة لأنه يتعين علينا الاهتمام بمواطنينا"وتابع"أنا أفهم تمامًا الصعوبة، أقول لكم: أرى ما يحدث على الجانب الآخر، حيث الوضع أكثر صعوبة، هذا صحيح لأننا ديمقراطية وفيها لا يُسمح لأحد أن يتكلم ومن يتكلم يتم قطع رؤوسهم، هذا هو الوضع".