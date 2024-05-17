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أوستن يدعو غالانت لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات قبل أي عملية في رفح

الجمعة 17 مايو 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوستن يدعو غالانت لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات قبل أي عملية في رفح



واشنطن/سما/

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، ضرورة حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية قبل أي عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وناقش أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، "الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك عبر معبري كرم أبو سالم ورفح"، كما ناقشا "التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في فتح الممر البحري لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

واستعرض الوزيران غالانت وأوستن "الجهود الأخيرة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس". وشدد أوستن على "الضرورة التي لا جدال فيها لضمان حماية المدنيين إلى جانب التدفق المتواصل للمساعدات قبل أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، مؤكدا في المقابل التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وهزيمة حماس.

وكان غالانت أعلن الخميس تكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول المزيد من قواته إلى المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة القتال إلى المناطق الشمالية في القطاع، فيما تتقاذف القيادات الإسرائيلية المسؤولية عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة.

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