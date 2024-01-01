شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم البريج ورفح بقطاع غزة

غزة/سما/

استشهد ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان المتواصل لليوم الـ224 على التوالي إلى 35303، والإصابات إلى 79261.

وأفاد مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال قصف بالقذائف محيط دوار الشهداء في البريج، ما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطنان، وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مخيم الشعوت وسط مدينة رفح جنوب القطاع، فيما كانت طواقم الدفاع المدني انتشلت صباحا جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية على منزل في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفادت المصادر، بأن الطائرات المروحية الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا، فيما قصفت المدفعية منازل المواطنين بالقرب من مستشفى كمال عدوان، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في محيط شارع الهوجا بالمخيم.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي مناطق: التوام والصفطاوي وحي القصاصيب شمال غزة، كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها صوب ساحل مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الكويت التخصصي، بوقوع إصابات في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة حمد في محيط دوار زعرب في رفح، لافتا إلى أن محاولة طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال المفقودين من تحت أنقاض منزل عائلة شعبان في شارع الفالوجا بجباليا البلد شمال قطاع غزة مستمرة.

وشنت طائرة حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت منزلا لعائلة التلباني، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح آخرين.

وواصلت قوات الاحتلال المتوغلة قرب مدخل بلدة بيت حانون شمال القطاع محاصرة أهالي البلدة والنازحين في مراكز الإيواء، وتمنع أحدا من المغادرة.

كما نفذت الآليات العسكرية عمليات تجريف واسعة وحفريات ونسف لمنازل ومربعات سكنية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

و ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 31 موطنا، وجرح 56 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن هذه الإحصائية هي ما وصلت للمستشفيات، علما أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 35303 شهداء، و79261 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.