أول صور جوية لرصيف غزة العائم بعد ربطه بالشاطئ (شاهد)

غزة/سما/

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أول صور جوية لميناء غزة العائم، بعد ربط الرصيف البحري بشواطئ القطاع.



ويظهر في الصورة الأولى الرصيف خلال نقله إلى الشاطئ، فيما تظهر الصورة الثانية الميناء مربوطا بالشاطئ.











الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.



وقالت "سنتكوم"، في بيان: "عند حوالي الساعة 7:40 صباحا بتوقيت غزة، قام أفراد القيادة المركزية الأمريكية الداعمون للمهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة".







الجمعة، قالت القيادة المركزية؛ إن شاحنات محملة بمساعدات إنسانية بدأت في التحرك إلى شاطئ غزة عبر رصيف بحري عائم مؤقت، قبالة سواحل القطاع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.



وذكرت أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة.



في وقت سابق، قال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر عن كيفية تنفيذ عملية توصيل المساعدات إلى غزة بحرا: "تصل المساعدات الإنسانية في البداية إلى قبرص عن طريق الجو أو البحر، ويتم هناك فحصها ووضعها على منصات وإعدادها للتسليم".



وبعد ذلك، سيتم تحميل منصات المساعدات على متن سفن تجارية أو عسكرية كبيرة، تسافر من قبرص إلى منصة عائمة كبيرة، قمنا بتجميعها على بعد عدة كيلومترات قبالة ساحل غزة".



وبحسب نائب الأدميرال كوبر: "تعد المنصة العائمة بمنزلة مساحة عمل مستقرة لنقل المنصات من السفن التجارية الأكبر حجما، إلى سفن عسكرية أمريكية أصغر حجما، وقادرة على الوصول إلى نقطة أقرب من الشاطئ، ونقل ما بين 5 إلى 15 شاحنة مساعدات".





وقال: "تقوم السفن الأصغر بعد ذلك بنقل هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات من المنصة العائمة إلى الرصيف المؤقت، الذي هو في الأساس جسر عائم يبلغ طوله عدة مئات من الأمتار، ومثبت على الشاطئ في غزة".



وأضاف: "وهكذا تنتقل المساعدات من المنصة العائمة إلى الشاحنات، ثم إلى السفن الصغيرة، ثم من السفن الصغيرة إلى الجسر العائم، وتسير الشاحنات على الجسر حتى البر، ويتم إنزال السلع على الأرض، ثم تكرر هذه الشاحنات العملية باتباع المسار المذكور".



وتابع: "بعد ذلك وبشكل منفصل، وبعد وصول السلع إلى الشاطئ، تتسلم الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي المساعدات الإنسانية لتوزيعها داخل غزة في وقت لاحق، وهاتان العمليتان منفصلتان".