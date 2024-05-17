"الحوثيون" ينشرون مشاهد لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة مأرب

صنعاء/سما/

عرضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الجمعة مشاهد لإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في محافظة مأرب جنوب شرق البلاد.

وتبنى الحوثيون اليوم الجمعة إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو9" فوق محافظة مأرب جنوب شرق البلاد.

ونشر الإعلام الحربي لجماعة "أنصار الله" اليمنية مقطع فيديو يظهر عملية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو9".

وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع أن الحركة أسقطت المسيرة الأمريكية أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

كما أكد أن "القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

كما أعلنوا في وقت سابق، عن بداية تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.