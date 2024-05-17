إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

مدريد/سما/

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز اليوم الجمعة إن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى سانتشيز التقارير التي تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 مايو أيار.

مدريد ترفض دخول سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئ إسبانية

بدأت الحكومة اليسارية في إسبانيا تنفيذ سياستها الجديدة ، المتمثلة في رفض دخول سفن الشحن، التي تحمل أسلحة لإسرائيل، إلى موانئ إسبانية.

وكتب وزير النقل، أوسكار بوينتي، مساء أمس الخميس على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/، تويتر سابقا أنه تم بالفعل رفض طلب سفينة الشحن الدنماركية، ماريان دانيكا، لدخول الميناء يوم 21 أيار/مايو.

وذكر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في بروكسل، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن إسبانيا سترفض بشكل منهجي مثل هذا الدخول “لسبب واحد واضح. لا يحتاج الشرق الأوسط مزيدا من الأسلحة، إنه يحتاج إلى مزيد من السلام”.

جدير بالذكر أن إسبانيا واحدة من أشد المنتقدين في أوروبا للعمل العسكري الإسرائيلي ضد حركة “حماس” في قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة في شباط/فبراير الماضي تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر. وشدد الباريس على أن قرار منع دخول جميع السفن، المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل، يتماشى مع ذلك.

كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد صرح الشهر الماضي أمام النواب الإسبان أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو بمثابة “مصلحة جيوسياسية لأوروبا”، مؤكدا مجددا أن مدريد “مستعدة” للقيام بهذه الخطوة.