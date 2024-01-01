  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أعداد الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها

الجمعة 17 مايو 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعداد الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها



غزة/سما/

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس اليوم "الجمعة": "لا يزال سكان غزة يتعرضون للتهجير القسري".

وأضافت: "منذ بدء الهجوم العسكري على رفح في 6 مايو، أجبر أكثر من 630 ألف شخص على الفرار من المدينة".

وتابعت: "وقد لجأ الكثيرون إلى مدينة دير البلح (وسط القطاع)، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل كبير وتعاني من ظروف مزرية".

وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بـ"وقف إطلاق النار بشكل فوري".


وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد ألقت منشورات على النازحين في مدينة رفح الأسبوع الماضي، تطالبهم بمغادرة المدينة إلى وسط القطاع من أجل البدء في عملية عسكرية محدودة في رفح.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة، دعا الجيش الإسرائيلي إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري".

وفي 5 مايو الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر.

الأكثر قراءة اليوم

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة وستحسم أشياء كثيرة في هذه الحملة ومنها انفاق التهريب ..

اعادة الحكم العسكري..وثيقة تكشف عن التكلفة “الصادمة” لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة

رويترز : مصر ترفض مقترحا اسرائيليا بشأن الإدارة المشتركة لمعبر رفح

البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع السيسي وتميم للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

جنوب أفريقيا امام محكمة العدل الدولية: : على إسرائيل أن تنسحب فورا من قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم البريج ورفح بقطاع غزة

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة تثير غضب "العسكريين" ضد نتنياهو

تحذيرات من ورطات إستراتيجية.. "إسرائيل" دخلت حرب “السيوف الحديدية” الثانية.. والثالثة والرابعة على الطريق دون نجاح

6647200c4c59b7682122eaa5

4 حوادث غريبة في 24 ساعة داخل الجيش الإسرائيلي

66470d2842360410e65f7d7b

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية