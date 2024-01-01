شاحنات مساعدات تنتظر موافقة إسرائيل للسماح لها بالتحرك إلى ميناء غزة العائم

غزة / سما/

تنتظر شاحنات مساعدات إنسانية عند وادي غزة شمالي قطاع غزة، موافقة إسرائيل للسماح لها بالتحرك نحو ميناء غزة العائم الذي بنته الولايات المتحدة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن شاحنات محملة بالمساعدات بالإنسانية بدأت صباح الجمعة، في التحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف العائم في قطاع غزة.

كما ذكرت الحكومة البريطانية الأربعاء، أن الدفعة الأولى من المساعدات البريطانية غادرت قبرص في طريقها إلى الرصيف البحري المؤقت على ساحل غزة.

وأضافت الحكومة في بيان أن ما يقرب من 100 طن من المساعدات هي الجزء الأول من حزمة المساعدات البريطانية التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني والتي سيتم تسليمها من قبرص وتوزيعها داخل غزة في أقرب وقت ممكن.