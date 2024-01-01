  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري حرب مأساوية وليس إبادة جماعية ورفح مركز مهم لحماس

الجمعة 17 مايو 2024 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري حرب مأساوية وليس إبادة جماعية ورفح مركز مهم لحماس



لاهاي /وكالات/

 قال نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم بمحكمة العدل الدولية مع انطلاق جلسة الدفاع عن إسرائيل -في اليوم الثاني من الجلسات- إن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".

وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.

وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدءها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.

كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة خصوصا رفح.

واتهم نعوم جنوب أفريقيا بأنها "تريد توفير ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا تريد أن تراها مهزومة"، ولذلك تطلب منع عملية رفح.

وقدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، كما رفضت سابقا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تعمل لصالح حركة حماس.

الأكثر قراءة اليوم

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة وستحسم أشياء كثيرة في هذه الحملة ومنها انفاق التهريب ..

رويترز : مصر ترفض مقترحا اسرائيليا بشأن الإدارة المشتركة لمعبر رفح

جنوب أفريقيا امام محكمة العدل الدولية: : على إسرائيل أن تنسحب فورا من قطاع غزة

البيت الأبيض: بايدن يجري محادثات مع السيسي وتميم للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة

حزب الله يستهدف موقع جل الدير بمسيرة إنتحارية واصابة 3 جنود اسرائيليين بجراح

اعادة الحكم العسكري..وثيقة تكشف عن التكلفة “الصادمة” لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة

الأخبار الرئيسية

اعادة الحكم العسكري..وثيقة تكشف عن التكلفة “الصادمة” لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة

قرار تاريخي ..إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها

"واللا" العبري :إسرائيل قدمت لمصر “خطة تفعيل” لمعبر رفح تحت إشراف أمني إسرائيلي

تقرير : كتائب القسّام والسرايا أعادت الانتشار والتّموقع في جميع أنحاء غزة

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية