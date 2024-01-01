المجازر مستمرة :شهداء بالعشرات في اليوم الـ 224 للعدوان على قطاع غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 224 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٩ شهيد و ٦٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٥٢٧٢ شهيد و ٧٩٢٠٥ إصابة .

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها بدأت بنقل الرصيف العائم من ميناء أسدود إلى جنوب مدينة غزة لاستخدامه بنقل المساعدات إلى غزة والشمال عبر الأمم المتحدة في ظل تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر.

جنوب القطاع

وتواصل القصف المدفعي شرق ووسط مدينة رفح في ظل تمركز الدبابات قرب المقبرة الشرقية وحي السلام الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال منزل رئيس بلدية رفح الأسبق عيسى النشار ومنزل نصر فحجان.

وارتقى شهيد واصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على دوار العودة وسط رفح.

واصيب خمسة من العاملين في المشفى الكويتي وتحطمت نوافذ المشفى ولحقت أضرار بسيارتي اسعاف نتيجة غارة إسرائيلية في محيطه.

وادّت غارة اسرائيلية على منزل عائلة حمد قرب دوار زعرب إلى وقوع عدة اصابات.

وفي خان يونس استشهد تسعة مواطنين في هجمات متفرقة تركزت جنوب شرق المحافظة.

وبين الشهداء اربعة من عائلة كوارع ارتقوا في قصف منزلهم قرب المشفى الأوروبي.

شمال القطاع

وانتشل مسعفون جثامين ستة شهداء في غارة استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة فيما استشهد ثلاثة مواطنين في غارة استهدفت منطقة الفالوجا في المخيم.

وارتقى ثمانية مواطنين في قصف استهدف منطقة الهوجا بالمخيم

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف صوب المخيم واستهدفت ايضا حي القصاصيب ومنطقة التوأم والصفطاوي.

وسط القطاع

واستشهد اربعة مواطنين واصيبت أعداد اخرى في قصف اسرائيلي لمدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي على شمال المخيم وقرية المغراقة.