"واللا" العبري :إسرائيل قدمت لمصر “خطة تفعيل” لمعبر رفح تحت إشراف أمني إسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

زعم موقع “واللا” الإخباري العبري، الخميس، أن تل أبيب قدمت إلى مصر خطة لإعادة تفعيل معبر رفح جنوبي قطاع غزة، تحت إشراف أمني إسرائيلي.

وأضاف الموقع أن تل أبيب “عرضت على القاهرة خطة إسرائيلية تتضمن استخدام المعبر لحركة الأشخاص ونقل الوقود من مصر إلى غزة فقط، تحت إشراف أمني إسرائيلي”.

وتشمل خطة إسرائيل، وفق الموقع العبري، إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي خارج المعبر وحمايته من هجمات حركة “حماس”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي على ما أورده الموقع العبري حتى الساعة (21:50 تغ).

والأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وفدا أمنيا إسرائيليا زار مصر، لبحث “الأزمة العميقة” بين الجانبين على خلفية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون تعقيب من القاهرة.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن إسرائيل تحاول استخدام الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع بلاده لإحكام الحصار على قطاع غزة.





وجدد الرئيس المصري رفضه لأي عمليه عسكرية إسرائيلية موسعة بالمدينة المكتظة بالنازحين أو أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين منها.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تنفذ إسرائيل في رفح ما تزعم أنها “عملية عسكرية محدودة النطاق”، وأعلنت في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما تسبب بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية.

وتسبب الهجوم على رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.