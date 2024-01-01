  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تأسف لما ورد في كلمة الرئيس عباس في قمة البحرين

الجمعة 17 مايو 2024 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تأسف لما ورد في كلمة الرئيس عباس في قمة البحرين



غزة /سما/

انتقدت حركة حماس موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية، عندما اتهمها بتوفير ذرائع لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان " نعرب عن أسفنا مما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، حول عملية طوفان الأقصى البطولية، ومسار المصالحة الداخلية".

وأضافت: "نؤكد أن العدو الصهيوني الذي يعمل في شعبنا الأعزل قتلا وإرهابا وتنكيلا، منذ أكثر من 76 عاما، في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه بحق شعبنا في جميع مراحل ومحطات النضال الوطني منذ العام  1984".

وتابعت حماس: "لقد شكلت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، الحلقة الأهم في نضال شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي ينتهك حقوقنا ومقدساتنا، وينكل بأسرانا، لتُعِيد وضع قضيتنا الفلسطينية من جديد، على رأس سلم الأولويات وتحقق من المكاسب الاستراتيجية ما يسوء وجه هذا الكيان، ويقرّبنا أكثر من الحرية وتقرير المصير".

وقالت الحركة في البيان إنها: " أكدت مرارا حرصها على إتمام الوحدة الوطنية، وتحلت بالمرونة المطلوبة في كل المحطات، في سبيل تمتين جبهتنا الداخلية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتهم حركة بتوفير ذرائع لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة قائلا: "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا".

وأكد عباس خلال كلمة ألقاها يوم الخميس، في القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها البحرين أن "ما فعلته حماس كان قرارا منفردا وغير مسؤول"، مضيفا "حماس هي التي ترفض إنهاء الانقسام الداخلي".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يحذر من قرار مصر "الخطير جدا".. وسموتريتش: حان وقت انهيار السلطة الفلسطينية

مقتل 5 جنود إسرائيليين في جباليا

"كابينيت الحرب" يوافق على عملية عسكرية في رفح على مراحل

وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين: الرصيف العائم تحرك نحو سواحل غزة

إصابة 5 جنود إسرائيليين دهساً في حيفا

استقالة مسؤولة كبيرة بوزارة الداخلية الأمريكية احتجاجاً على دعم بايدن للحرب على غزة

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

الأخبار الرئيسية

تقرير : كتائب القسّام والسرايا أعادت الانتشار والتّموقع في جميع أنحاء غزة

القمة العربية توصي بوقف فوري للحرب وإدخال قوة دولية إلى غزة والضفة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة وستحسم أشياء كثيرة في هذه الحملة ومنها انفاق التهريب ..

السلطة الفلسطينية

إسرائيل تشكل فريقًا لمعاقبة السلطة وواشنطن تطالبها بتحويل عائدات الضرائب

الرصيف العائم

وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين: الرصيف العائم تحرك نحو سواحل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية