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حزب الله يستهدف موقع جل الدير بمسيرة إنتحارية واصابة 3 جنود اسرائيليين بجراح

الخميس 16 مايو 2024 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستهدف موقع جل الدير بمسيرة إنتحارية واصابة 3 جنود اسرائيليين بجراح



بيروت /سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق مسيرة جديدة قادمة من لبنان.

وأشارت المعلومات إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كل من"أدميت" و"إيلون" و"البصة" و"جورن" و"حانيتا" و"يعرا" و"ليمان" بسبب اختراق مسيّ

من جهته أعلن "حزب الله"، في بيان، اليوم أنه استهدف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة.

وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

‏بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة عندما انفجرت طائرة بدون طيار انطلقت من لبنان في منطقة المطلة واصطدمت بمركبة عسكرية.

وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى زيف في صفد ثم الجندي المصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا. وردا على الحادث، هاجم سلاح الجو أهدافا في الأراضي اللبنانية

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