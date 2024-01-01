رويترز : مصر ترفض مقترحا اسرائيليا بشأن الإدارة المشتركة لمعبر رفح

القاهرة/سما/

رفضت مصر مقترحا إسرائيليا بشأن الإدارة المشتركة لمعبر رفح الذي يربط قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء. هذا ما قاله مسؤولان أمنيان مصريان لوكالة رويترز للأنباء اليوم (الخميس).

واضافوا أن الاقتراح قدم لهما أمس من قبل مسؤولي الشاباك الذين زاروا القاهرة.

وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الإسرائيلي تضمن آلية لتشغيل المرحلة الانتقالية بعد الانسحاب الإسرائيلي من رفح". ومع ذلك، تصر مصر على أن المعبر يجب أن تتم إدارته من قبل السلطات الفلسطينية فقط." وقال مسؤول إسرائيلي، إن الوفد وصل إلى مصر "بشكل أساسي لمناقشة الأمور المتعلقة برفح، في ضوء التطورات الأخيرة".

واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يزور البحرين في إطار القمة العربية، إسرائيل "بالتهرب من مسؤوليتها عن وقف إطلاق النار".

واضاف أن "إسرائيل تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني بهدف تشديد الحصار على غزة. ونحن نعارض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من القطاع. ولا نرى رغبة دولية في إنهاء الحصار الإسرائيلي والصراع في المنطقة".