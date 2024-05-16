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"التربية" تُصدر بيانا توضيحيا يتعلق بطلبة مدارس غزة الموجودين خارج القطاع

الخميس 16 مايو 2024 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تُصدر بيانا توضيحيا يتعلق بطلبة مدارس غزة الموجودين خارج القطاع



غزة / سما /

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا يتعلق بطلبة مدارس غزة الموجودين خارج القطاع، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت، في بيان، إنه مع تواصل استفسارات الأهالي، خاصة من غادروا القطاع منذ شهرين تقريبا، نوضح التالي:

- لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، ممن حاولوا التسجيل بعد 25/3/2024، فإنه سيتم لاحقاً استكمال عملية تسجيلهم وتفعيل روابط التسجيل، ليلتحقوا ببرنامج الدراسة عن بُعد مطلع شهر حزيران وفق ترتيبات خاصة، لضمان استكمالهم المادة التعليمية المقررة.

- التعامل بمرونة في دورات الثانوية العامة من حيث عدد المواد المسموح للطلبة التقدم بها في كل دورة، علماً أن عدد المسجلين للامتحان 1119 طالباً/ة موزعين على 22 دولة، منهم 981 في مصر.

- متابعة استكمال الطلبة الذين التحقوا ببرنامج الدراسة عن بُعد من بداياته للمادة التعليمية المقررة، ووفق محددات تضمن إنهاء المادة المطلوبة.

- التزامها بعقد دورة خاصة لطلبة الثانوية العامة الموجودين في القطاع متى ما انتهى العدوان وتم استكمال المادة التعليمية المقررة.

وأكدت أنها لن تدخر أي جهد في متابعة هذه القضية، مضيفة أن التباين في فترات التحاق الطلبة بالبرامج التعليمية مردّه تباين توقيت الوصول إلى الدول الشقيقة والصديقة.

واعتبرت ذلك جزءاً من واجبها تجاه الطلبة لتمكينهم من نيل حقهم في التعليم، وهي على أتم الجاهزية لاستئناف المسيرة التعليمية في القطاع حال انتهاء العدوان، ومتى ما توافرت الظروف الموضوعية لإنقاذ العام الدراسي.

وأشارت إلى أنه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تابعت الوزارة، بالتعاون مع سفارات فلسطين في الخارج تسجيل الطلبة الذين غادروا القطاع مع عائلاتهم إلى الخارج، لتمكينهم من الدراسة عن بُعد في المدارس الفلسطينية في الضفة، وافتتحت مدارس مسائية عن بُعد، تطوّع فيها مئات المعلمين/ات من الضفة، استجابة لنداء الواجب وتعبيراً عن انتصارهم لحق طلبة غزة في الدراسة.

كما أوفدت مؤخراً موظفاً مختصاً إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة تسجيل الطلبة الراغبين في التقدم لامتحان الثانوية العامة، وتواصلت مع سفارات فلسطين حيثما يوجد الطلبة لتسجيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في التقدم للامتحان في دورته الأولى.

#التربية والتعليم #غزة

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