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تشييع جثامين 3 شهداء في طولكرم

الخميس 16 مايو 2024 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثامين 3 شهداء في طولكرم



طولكرم / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في طولكرم ظهر اليوم الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على المدينة فجرا.

والشهداء هم أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق مخيم طولكرم، وبمجازر الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة.

وجاب المشيعون شوارع المدينة وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ثم تمت الصلاة على جثامينهم قبل مواراتهم الثرى.

#طولكرم #شهداء

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