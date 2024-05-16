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اللواء 89 في جيش الاحتلال ينضم للقتال في رفح

الخميس 16 مايو 2024 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء 89 في جيش الاحتلال ينضم للقتال في رفح



رفح / سما /

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال دفع باللواء الكوماندوز 89 للقتال في رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، لينضم إلى اللواء 401 ولواء جفعاتي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع اليوم أن يوافق جيش الاحتلال على توسيع العملية في مدينة رفح إلى جانب عدة بدائل، تم تقديمها إلى وزير الجيش غالانت، من دون أن تحدد ماهية هذه البدائل.

يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال اليوم مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر، حالة 3 منهم خطرة، في تفجير مبنى في جباليا، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "خطير للغاية".

#رفح #اللواء 89 #الاحتلال

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