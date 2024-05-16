السفير على يونس يشيد بمواقف الامارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة

ابو ظبي/سما/

اعتبر السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "شعبنا عندما يحيي الذكرى الـ76 لنكبة فلسطين في العام 1948، يؤكد على تمسّكه بحقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ".

وأشار في تصريح صحفي لمناسبة ذكرى نكبة فلسطين التي تصادف يوم غد الاربعاء 15 مايو , إلى أن "التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا، تأكيدٌ على التمسك بهذا الحق، الذي لا يموت بالتقادم".

ورأى أن "الخطوات الفلسطينية من أجل إقامة الدولة المستقلة، متواصلة، منذ أن تمكن الرئيس الشهيد ياسر عرفات من انتزاع مقعدٍ لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في الأمم المتحدة، ومن ثم مع الرئيس محمود عباس، بانتزاع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بصفة مراقب، حيث ما زالت الجهود تبذل من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

ووجه السفير يونس "التحية إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من دعم سياسي ومادي من أجل القضية الفلسطينية "

وأشاد السفير يونس ب"مواقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، بتقديم دولة الإمارات ، بوصفها رئيسةً للمجموعة العربية للشهر الجاري، طلب قرار في الأمم المتحدة بحق دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، الذي نال تأييد 143 دولة في العالم، أكدت الحق الفلسطيني بالدولة كاملة العضوية".

ووصف "موقف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بانه كان حاسماً، برفض تدخل الاحتلال بين البلدين الشقيقين، دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين، والتأكيد على أن نتنياهو لا يتمتع بأي صفةٍ شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، ورفض الامارات الانجرار خلف أي مخططٍ يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

وختم السفير يونس: "باسمي وباسم أبناء الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نثمن عالياً ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقيادتها الحكيمة، على الصّعد: السياسية، الإنسانية والإغاثية، التي تهدف لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، والتي هي موضع إشادة وتقدير ".