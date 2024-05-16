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إصابة 5 جنود إسرائيليين دهساً في حيفا

الخميس 16 مايو 2024 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 جنود إسرائيليين دهساً في حيفا



حيفا/سما/

أفاد موقع "واينت" العبري اليوم الخميس، بإصابة 5 جنود إسرائيليين جراء تعرضهم للدهس قرب قاعدة عسكرية في مدينة حيفا.


وقالت تقارير إعلامية إن 5 جنود يبلغون من العمر حوالي 20 عاما أصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم إصابته متوسطة، بعدما دهستهم سيارة وانسحبت قرب قاعدة عسكرية في حيفا .

ولفت موقع "واينت" إلى أن فريق نجمة "داود الحمراء" أجلى الشبان الخمسة إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "يبدو أن الحادث الذي أصيب فيه الجنود بسيارة في حيفا، ناتج عن حادث سيارة وليس هجوما".

وأكد الموقع أن الشرطة عثرت على السائق وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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