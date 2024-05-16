مسيرة تابعة لـ"حزب الله" تستهدف موقعا "حساسا" للقوات الجوية الإسرائيلية قرب طبريا

بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" نتيجة انفجار مسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وأفاد موقع Ynet بأنه المسيرة التي أطلقها "حزب لله" استهدفت من منطاد تابع لسلاح الجو بالقرب من مفترق الجولاني، كما استهدفت موقعا حساسا للقوات الجوية بالقرب من طبريا.

وذكر الموقع أن حزب الله ضرب موقع المنضاد التجسسي الضخم قرب طبريا بطائرة انتحارية يوم أمس وألحق به أضراراً جسيمة.

وردا على ذلك، هاجم سلاح الجو موقعا لتصنيع الصواريخ والطائرات ودقة تصنيعها لحزب الله في لبنان، ووصف الجيش ذلك بأنه "هجوم كبير".

وكان الجيش شن سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.