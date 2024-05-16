استشهاد شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت قوات الاحتلال في بيان لها إطلاق النار على شاب فلسطيني وإصابته، وذلك بعد محاولته فجر اليوم طعن جنود حرس الحدود في شرقي القدس المحتلة.

وبحسب بيان الشرطة، وصل مشتبه به بالقرب من مركز شرطة "شاليم" في شرقي القدس، وأخرج سكينا وحاول طعن أحد عناصر شرطة حرس الحدود الذين كانوا يعملون هناك واشتبهوا به وقام أحدهم بإطلاق النار عليه وإصابته.

وادعت الشرطة في بيانها أنه "تم تحييد المشتبه به بإطلاق النار من أفراد الشرطة قبل أن يتمكن من طعنهم"، ولاحقا أعلنت استشهاد الشاب.

ووصلت قوات إضافية للمنطقة وشرعت بأعمال تفتيش وادعت ضبط السكين الذي حاول الفلسطيني تنفيذ العملية به، ولم تسجل إصابات في صفوف قوات حرس الحدود التي تواجدت بالمكان.