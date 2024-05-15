شهداء في قصف وبرصاص الاحتلال في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب مواطنون آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، وبرصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدا وصل لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ارتقى عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وارتقى عدد من الشهداء في قصف استهدف مبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، وفي قصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

لحظة انتشال شهداء في قصف استهدف منزلاً لعائلة الحلقاوي وسط رفح pic.twitter.com/QWg7lX7F9N — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 16, 2024

4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي وسط رفح pic.twitter.com/yvxvFOffT0 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 16, 2024