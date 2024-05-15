شحنة مساعدات بريطانية تغادر قبرص متوجهة إلى الرصيف البحري في غزة

غزة/سما/

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان يوم الأربعاء إن شحنة مساعدات بريطانية بنحو 100 طن غادرت قبرص متوجهة إلى الرصيف البحري الجديد في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “نقود الجهود الدولية مع الولايات المتحدة وقبرص لإنشاء ممر مساعدات بحري. وشحنة المساعدات البريطانية الأولى اليوم من قبرص إلى الرصيف المؤقت قبالة غزة لحظة مهمة في زيادة هذا التدفق”.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “سيلعب هذا الرصيف دورا حيويا في توصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها في غزة، لكن يتعين أن يصحب هذا زيادة في المساعدات التي يتم تسليمها عبر الطرق البرية. التزامات إسرائيل بتعزيز إمكانية الوصول موضع ترحيب لكن يتعين أن نرى عبور مزيد من المساعدات للحدود”.

وقالت بريطانيا إن الرصيف سيسمح بتسليم ما يقدر بنحو 90 حمولة شاحنة من المساعدات الدولية إلى غزة يوميا، ومن المحتمل أن ترتفع هذه الكمية إلى 150 حمولة شاحنة يوميا بمجرد تشغيل الرصيف بكامل طاقته.

وفي السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، أنه يتوقع الانتهاء من بناء الرصيف المؤقت قبالة سواحل غزة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأضافوا:" سيكون الرصيف جاهزا لاستقبال المساعدات خلال 24 إلى 48 ساعة"