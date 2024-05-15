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إصابة سائق شاحنة تحمل مساعدات لغزة إثر اعتداء مستعمرين عليه شمال البيرة

الأربعاء 15 مايو 2024 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة سائق شاحنة تحمل مساعدات لغزة إثر اعتداء مستعمرين عليه شمال البيرة



رام الله/سما/

 أصيب سائق شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بجروح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح، أثناء مروره من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستعمرين أعتدوا على سائق الشاحنة، وهو من مدينة الخليل، أثناء مروره عن حاجز مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه والرقبة، وكافة أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن المستعمرين منعوا مرور الشاحنة، وأحرقوا الجزء الأمامي منها، وألقوا جزءا من محتوياتها على الأرض.

ومنذ أسبوع، تواصل إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستعمرين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم، والتي كان آخرها عند حاجز ترقوميا. كما أظهرت المقاطع مستعمرين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة المحاصر

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