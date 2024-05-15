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أونروا: 600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي

الأربعاء 15 مايو 2024 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: 600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، إن نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمدينة.

وأوضحت الوكالة على منصة “إكس”، أنه “بعد 76 عاما على النكبة، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري”.

وأضافت: “في قطاع غزة، نزح 600 ألف شخص من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية” الإسرائيلية.

وقالت إن “نحو 1.7 مليون شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم بسبب الحرب في غزة، حيث نزح العديد منهم عدة مرات”.


وفي 6 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وقام بإغلاقه، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها “آمنة” ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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