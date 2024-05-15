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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 23 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

الأربعاء 15 مايو 2024 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 23 آخرين في غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل أحد عسكريه وإصابة 23 آخرين بمعارك قطاع غزة خلال الـساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك وفق آخر تحديث نشره الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي للحصيلة المعلنة عن قتلاه ومصابيه خلال الحرب على غزة.

وبحسب التحديث، ارتفعت حصيلة المصابين من ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 3479، ارتفاعا من 3456 حتى نهاية يوم الاثنين.

بينما ارتفعت الحصيلة المعلنة لمصابي الجيش منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1712 ارتفاعا من 1689 في اليوم السابق.

فيما رفع الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه المعلنة منذ بداية الحرب على غزة إلى 621 عوضا عن 620 في اليوم السابق، من بينهم 273 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع.

وبوتيرة يومية تعلن فصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

في المقابل، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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