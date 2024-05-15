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ألمانيا تدين دعوة بن غفير لتهجير فلسطينيي غزة

الأربعاء 15 مايو 2024 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدين دعوة بن غفير لتهجير فلسطينيي غزة



برلين/سما/

دانت ألمانيا، الأربعاء، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كريستيان فاغنر نائب متحدث وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين.

وأمس الثلاثاء، قال بن غفير أثناء مشاركته في مسيرة بمستوطنة سديروت الجنوبية إنه "يجب أن نعود إلى غزة الآن، وعلينا تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

وتعليقا على ذلك، قال فاغنر: "نرفض بشدة أي احتلال أو طرد (للفلسطينيين) من غزة".

وأضاف: "أوضحنا ذلك مرارا وتكرارا أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة، وتساهم أيضا في تفاقم الوضع".

وعام 2005، فككت إسرائيل مستوطناتها وأخرجت جيشها من داخل قطاع غزة إثر انفصال أحادي.

ودعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان في غزة​​​​​، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربه المدمرة على القطاع، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

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