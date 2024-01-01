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نصر الله يستقبل وفدا قياديا من حماس

الأربعاء 15 مايو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يستقبل وفدا قياديا من حماس



بيروت/سما/

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ووفد حركة "حماس" برئاسة‏ خليل الحية على وحدة الموقف، ومواصلة الجهود الميدانية والسياسية ‏والشعبية لتحقيق أهداف "طوفان الأقصى".

وجاء في بيان: "استقبل نصر الله اليوم الأربعاء وفدا قياديا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضم خليل الحية ومحمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصا وفلسطين عموما".

كما شمل تقييم الأوضاع على جبهات المساندة المختلفة، وجرى استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وأكد المجتمعون على "وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات".

وفي الختام "جرت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية" حسب البيان.

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