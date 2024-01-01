جيش الاحتلال ينسحب من حي الزيتون في مدينة غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته أنهت عملياتها وانحسبت من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 6 أيام.

وقال الجيش في بيان: "أنهى لواء ناحال، صباح اليوم الأربعاء، نشاطه العملياتي في منطقة الزيتون، وبدأ الاستعداد لنشاط إضافي في قطاع غزة، بينما يواصل فريق اللواء القتالي الثاني عملياته في منطقة الزيتون".

وزعم أن قواته قتلت أكثر من 150 مسلحا ودمرت حوالي 80 موقعا تستخدمه الجماعات المسلحة في عملية الزيتون، مبينا أنه "قوات الجيش واصلت خلال الأيام الماضية عملياتها في مناطق محددة شرق رفح، وبدأت عملية مستهدفة على مجمع تدريب تابع لحماس في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل يومين توغلا جديدا شرق جباليا بعد أن قال إن حركة "حماس" تعيد ترتيب صفوفها بالمنطقة.

وفي 9 مايو الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأ جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط القطاع، للاستمرار في تفكيك البنى التحتية المعادية والقضاء على المسلحين في المنطقة". وفق زعمه