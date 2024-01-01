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إسرائيليان يحاولان تهريب 73 سبيكة ذهبية من دبي إلى إسطنبول

الأربعاء 15 مايو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليان يحاولان تهريب 73 سبيكة ذهبية من دبي إلى إسطنبول



أنقرة/سما/

ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.

 

وقامت فرق مكتب التحقيقات التابع لإدارة شرطة المطار، بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين قادمين إلى إسطنبول من دبي، في 21 أبريل الماضي. 

وأوقفت فرق الشرطة الراكبين أثناء مغادرتهما بوابة الوصول في المحطة الدولية، وتم نقلهما إلى منطقة الأشعة السينية للتفتيش الجسدي.

وبفحص الجزء السفلي من عربة الأطفال التي كانت بحوزتهما، تم العثور على حقيبة مخبأة أسفلها تتضمن 73 سبيكة ذهبية. فتم القبض عليهما والتحفظ على المحجوز وفتح تحقيق في الغرض.

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