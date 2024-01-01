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جامعة هارفارد تقبل بتحقيق مطالب المتضامنين مع فلسطين ومناقشة بعضها

الأربعاء 15 مايو 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة هارفارد تقبل بتحقيق مطالب المتضامنين مع فلسطين ومناقشة بعضها



واشنطن / سما /

أعلن طلاب جامعة هارفارد الأمريكية المتضامنون مع فلسطين، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بإنهاء الاعتصام في حرم الجامعة، مقابل قبول مطالبهم ومناقشة بعضها.

وفي بيان على منصة "إكس"، قال الطلاب الذين ينصبون خياما في حرم الجامعة بولاية ماساتشوستس احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، إنهم قرروا فض المخيم في الحرم بعدما توصلوا لاتفاق مع إدارة الجامعة بشأن مطالبهم.

وكانت مطالب الطلاب من جامعتهم إنهاء علاقاتها مع "إسرائيل" وسحب استثماراتها لديها، وفرض مقاطعة أكاديمية عليها بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أن "إدارة جامعة هارفارد وافقت على عودة الطلاب المفصولين، ووافقت على مناقشة سحب استثماراتها في إسرائيل".

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع إدارة الجامعة لبحث إنشاء مركز للدراسات الفلسطينية.

يذكر أن الجامعة فصلت ما لا يقل عن 20 طالبا من الداعمين للمخيم التضامني المستمر منذ 3 أسابيع.

وتكثف العديد من إدارات الجامعات في الولايات المتحدة جهودها لإنهاء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعاتها مع اقتراب احتفالات التخرج.

#جامعة هارفارد

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