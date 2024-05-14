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القسام يعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بجباليا

الأربعاء 15 مايو 2024 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بجباليا



جباليا / سما /

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مقتل أكثر من 12 جنديا في عملية مركبة نفذتها في معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفي تفاصيل العملية قالت الكتائب: "في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وأضاف البيان: "ومن ثم تم استهداف قوة اسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"".

وتابع البيان: "بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية".

#القسام #جباليا

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