القسام يعلن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بجباليا

جباليا / سما /

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مقتل أكثر من 12 جنديا في عملية مركبة نفذتها في معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.



وفي تفاصيل العملية قالت الكتائب: "في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".



وأضاف البيان: "ومن ثم تم استهداف قوة اسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"".



وتابع البيان: "بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية".