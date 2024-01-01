الرئيس عباس يصل اليوم المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

رام الله / سما /

أعلن سفير دولة فلسطين لدى البحرين طه عبد القادر، أن الرئيس محمود عباس سيصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، على رأس وفد فلسطيني، للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين.

وأوضح السفير عبد القادر، أن الرئيس عباس سيلقي كلمة فلسطين، وسيجتمع مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأوضاع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومتابعة التوسع الاستعماري وجدار الفصل العنصري والمعتقلين.