"أكسيوس": انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو

غزة / سما /

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن هناك انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو خصوصا بشأن رفح.

وذكر أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن.

واضاف "شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل مستمرة رغم أن شحنة القنابل لا تزال معلقة".

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن ضباط إسرائيليين وتقديرات أمريكية القول بفشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه التي أقام عليها الحرب والإبادة.