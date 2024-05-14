صحيفة: حماس بعيدة عن الاستسلام والسنوار تعهد بالقتال لسنوات

غزة / سما /

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن حركة حماس حتى الآن بعيدة كل البعد عن الاستسلام وتستخدم شبكة أنفاقها وخلاياها الصغيرة من المقاومين ونفوذها الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي ليس فقط من أجل البقاء ولكن لمضايقة قوات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت نقلاً عن مصدر عربي من الدول الوسيطة أن رئيس الحركة يحيى السنوار تعهد بالقتال لسنوات وليس أشهر فقط.

واضافت الصحيفة نقلاً عن جنود يقاتلون في جباليا أن حماس تهاجم الآن بشكل أكثر عدوانية وقوة وتطلق المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات على مركبات الجيش والجنود الذين يحتمون بالمنازل.

وأشارت إلى أنه في إسرائيل وخاصة في المؤسسة الأمنية هناك قلق متزايد من أن “تل أبيب” ليس لديها خطة موثوقة لإيجاد بديل يحل محل حماس وأي إنجاز يحققه “الجيش الإسرائيلي” سوف يتآكل.

وشددت على أن التقييمات بأنه سيتم القضاء على حماس خلال أشهر، مجرد تقييم ساذج.

ولفتت إلى أن إدارة بايدن أرادت منذ فترة طويلة رؤية خطة لليوم التالي للحرب ولانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تدخلها لكن حتى اللحظة فشلت تل أبيب في إيجاد أي بديل ويرفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أي تعاون أو عودة للسلطة الفلسطينية.