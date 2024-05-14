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البنتاغون: المنصة البحرية لنقل المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغليها “في الأيام المقبلة”

الأربعاء 15 مايو 2024 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: المنصة البحرية لنقل المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغليها “في الأيام المقبلة”



واشنطن/سما/

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الميناء العائم الذي بناه الجيش الأمريكي لتسريع وصول المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله “في الأيام المقبلة”، وذلك بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ سبعة أشهر حربا إسرائيلية على غزة.

لكن الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأمريكي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء أسدود.

ولدى سؤاله عن موعد تثبيت الميناء في موقعه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر “أعتقد أن بإمكانكم أن تتوقعوا أن يبدأ تشغيله في الأيام المقبلة”، من دون إعطاء أي موعد محدّد.

وأشار رايدر إلى وجود مدمّرات تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة قادرة على توفير دعم أمني للعملية.

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