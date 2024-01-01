"حزب الله" ينشر مشاهد إلحاق خسائر بالجيش الإسرائيلي (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية وحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت" شمال فلسطين المحتلة".

وأظهر الفيديو مشاهد استطلاع جوي للهدف، حيث تم التحديد النقطوي للهدف، فيما أبانت لقطات أخرى عملية إطلاق ومسار الصواريخ، نحو أهداف عدة بينها جنود، عبر كاميرات مركبة عليها.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.



وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن اليوم، عن تنفيذه عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي بأسلحة مختلفة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".