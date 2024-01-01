  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن: قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حماس

الأربعاء 15 مايو 2024 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حماس



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حماس ولا أن يصير منطلقا لمهاجمة إسرائيل.

وأضافت أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح، مضيفة أنها لم تر ذلك حتى الآن.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن إسرائيل عليها أن تحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، كما طالبت بإجراء تحقيق كامل في حادثة الهجوم على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة، أمس الإثنين.

ولفتت إلى ان 50 شاحنة مساعدات دخلت غزة، يوم الأحد، لكنها وصفت هذا العدد بأنه «ليس كافيا».

وأضافت الوزارة أنها ترى أن بالإمكان بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الأميركيين في الخروج من قطاع غزة المحاصر.

وفي تعليق على دخول المساعدات إلى القطاع منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو/ أيار، قال فيدانت باتيل، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «شهدنا دخول 50 شاحنة إلى غزة في 12 مايو/ أيار وهذا ليس كافيا».

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

بن غفير يدعو للاستيطان في غزة وتهجير أهالي القطاع

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

6643bae04c59b76a495dc6bc (1)

"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

تفاهم أميركي إسرائيلي بشأن رفح ومساع لوقف إطلاق النار

يديعوت: "إسرائيل" تخشى قرارا من "العدل الدولية" بوقف القتال برفح

جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

بايدن يجدد التزام أمن "إسرائيل".. و"الإندبندنت": متواطئ في المجاعة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية