واشنطن: قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حماس

واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حماس ولا أن يصير منطلقا لمهاجمة إسرائيل.

وأضافت أن واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح، مضيفة أنها لم تر ذلك حتى الآن.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن إسرائيل عليها أن تحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، كما طالبت بإجراء تحقيق كامل في حادثة الهجوم على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة، أمس الإثنين.

ولفتت إلى ان 50 شاحنة مساعدات دخلت غزة، يوم الأحد، لكنها وصفت هذا العدد بأنه «ليس كافيا».

وأضافت الوزارة أنها ترى أن بالإمكان بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الأميركيين في الخروج من قطاع غزة المحاصر.

وفي تعليق على دخول المساعدات إلى القطاع منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو/ أيار، قال فيدانت باتيل، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «شهدنا دخول 50 شاحنة إلى غزة في 12 مايو/ أيار وهذا ليس كافيا».