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لبنان: شهيدان إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق صور- حوش

الثلاثاء 14 مايو 2024 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: شهيدان إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق صور- حوش



بيروت/سما/

أغارت مسيّرة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، على سيارة على طريق عام صور- الحوش ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، تزامناً مع تحليق طيران حربي في أجواء القطاع الغربي من لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية “أدّت الغارة بطيران العدو المسيّر التي استهدفت سيارة على طريق عام صور – الحوش الى سقوط شهيدين، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قُتل إسرائيلي وأصيب 5 جنود، جراء صواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله تجاه منطقة “أدميت” في الجليل الغربي شمالا، وفق الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه بمقتل الإسرائيلي ترتفع حصيلة القتلى جراء صواريخ حزب الله إلى 24 منذ بداية الحرب.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “صاروخا مضادا للدروع ظهر اليوم (الثلاثاء) أطلق من الأراضي اللبنانية أصاب منطقة أدميت في الجليل الغربي بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة مقاتل بجروح متوسطة وأربعة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة”.

وأوضحت أن “المروحيات والطائرات الحربية هرعت إلى المنطقة التي شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار”.


ومن جانبه، أعلن حزب الله استهدافه، ظهر الثلاثاء، “بأسلحة مناسبة” مباني يستخدمها جنود إسرائيليون بمستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.

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