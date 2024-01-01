  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

الثلاثاء 14 مايو 2024 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.

ونشر الإعلام العسكري في  "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محاور القتال شرق مدينة رفح".

وأظهر الفيديو "تنفيذ عمل مركب ضد آليات الجيش الإسرائيلي"، حيث أبان عملية تركيب "عبوتي شواظ"، فيما خرج مقاتل من الأرض لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية، واستهدف مقاتل آخر آلية بقذيفة "الياسين 105".

وعرض الفيديو لقطات من عمليات أخرى نفذتها "القسام" ضد الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت "القسام" في بيانات عدة لها عن عمليات نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في مدينة رفح جنوبي غزة.

وجاء في بياناتها: "

- "كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق مدينة رفح".

- "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب".

- "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح".

- "كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق مدينة رفح".

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة 8 من جنوده خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب جندي آخر من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار قنبلة، وأصيب في هذا الحادث أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد أن أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

بن غفير يدعو للاستيطان في غزة وتهجير أهالي القطاع

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

تفاهم أميركي إسرائيلي بشأن رفح ومساع لوقف إطلاق النار

يديعوت: "إسرائيل" تخشى قرارا من "العدل الدولية" بوقف القتال برفح

جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

بايدن يجدد التزام أمن "إسرائيل".. و"الإندبندنت": متواطئ في المجاعة بغزة

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية