  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أطباء بلا حدود تعلق العمل في عيادة برفح لدى اقتراب جيش الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 14 مايو 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود تعلق العمل في عيادة برفح لدى اقتراب جيش الاحتلال الإسرائيلي



غزة/سما/

علقت منظمة أطباء بلاد حدود الإغاثية العمل في المستشفى الإندونيسي في مدينة رفح بقطاع غزة فيما تتسارع وتيرة الهجوم الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم المنظمة اليوم الثلاثاء إنه تم نقل الـ 22 مريضا المتبقيين إلى منشآت أخرى حيث لم يعد أمنهم مضمونا.

وأوجزت منظمة أطباء بلا حدود الكفاحات التي واجهتها منذ نشوب الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال ميشيل- أوليفييه لاشاريتيه منسق الإغاثة في بيان: “اضطررنا لمغادرة 12 مؤسسة صحية مختلفة وعانينا من 26 حادثا عنيفا، من بينها ضربات جوية دمرت مستشفيات وضرب دبابات على مراكز إيواء متفق عليها، وهجمات برية على مراكز طبية وقوافل.”

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خرجت 24 من إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة من الخدمة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنها تحاول إنشاء مستشفيات ميدانية لكنها لا يمكن أن تحل محل نظام صحي يعمل ولا يمكنها التعامل مع تدفق الجرحى المدنيين.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

بن غفير يدعو للاستيطان في غزة وتهجير أهالي القطاع

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

6643bae04c59b76a495dc6bc (1)

"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

تفاهم أميركي إسرائيلي بشأن رفح ومساع لوقف إطلاق النار

يديعوت: "إسرائيل" تخشى قرارا من "العدل الدولية" بوقف القتال برفح

جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

بايدن يجدد التزام أمن "إسرائيل".. و"الإندبندنت": متواطئ في المجاعة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية