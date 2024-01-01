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نداء إسرائيلي "عاجل" لأهالي شمالي قطاع غزة

الثلاثاء 14 مايو 2024 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نداء إسرائيلي "عاجل" لأهالي شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،  الثلاثاء، نداء إخلاء عاجل لسكان مناطق شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في منشور على "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في أحياء الكرامة والسلاطين والزهور في منطقة شمال قطاع غزة، حماس تستخدم أراضيكم لأنشطة إرهابية ولإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية ولذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضدها بشكل عاجل".


وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة فورا إلى المآوي المعروفة غرب مدينة غزة".

وتكثف إسرائيل عملياتها في كل أنحاء القطاع حتى في رفح التي يتركز عليها الحديث خلال الفترة الماضية.

وذكر السكان أن دبابات إسرائيلية تتوغل صباح الثلاثاء شرق رفح، ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.

‬‬وقال أحد السكان لـ"رويترز": "تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات".

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