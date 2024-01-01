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معاريف تتحدث عن خطة "التعمية" التي يتبعها حزب الله

الثلاثاء 14 مايو 2024 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تتحدث عن خطة "التعمية" التي يتبعها حزب الله



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي رصد مؤخراً محاولات من جانب حزب الله لتعمية قدرات المراقبة لديه".

وأضافت: "بدأ الأمر بضرب طائرات بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في المطلة والسيطرة عليها من بعيد، ثم قام حزب الله في عدة مناسبات بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على جبل ميرون".


وتابعت: "من بين أمور أخرى، استهدف حزب الله هوائيات الرادار الخاصة بوحدة المراقبة الجوية التابعة للقوات الجوية، في الوقت نفسه، عمل حزب الله على تدمير أنظمة المراقبة في عدد كبير من المواقع على طول الخط الحدودي".

وبحسب الصحيفة: "إن الضرر الذي لحق ببالون المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي اليوم هو استمرار لجهود حزب الله لتدمير أصول المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، ولكنه أيضا استمرار لاتجاه حزب الله التصعيدي في الأيام الأخيرة".

وفي الأيام الأخيرة، تم تسجيل مثل هذه الهجمات في منطقة كريات شمونة، راموت نفتالي، عيمك حولا، وكذلك في مناطق في الجليل الغربي.

وأعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف قاعدة إطلاق وتحكم بمنطاد تجسس إسرائيلي فوق منطقة أدميت شمالي إسرائيل، مما أدى إلى تعطل المنطاد.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف بالصواريخ "3 أهداف عائدة للمنطاد بشكل متتال، هي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

وأظهر مقطع فيديو متداول المنطاد، بعد تعطله وانفصاله عن قاعدة التحكم.

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