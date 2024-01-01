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جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

الثلاثاء 14 مايو 2024 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بمقتل إسرائيلي مدني وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: " تم خلال اليوم رصد عدة عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي. ونتيجة لذلك، أصيب جندي من الجيش بجراح متوسطة وأربعة جنود آخرين بجروح طفيفة، وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم".

وأشار إلى أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت موقعاً عسكريا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب وكفركلا في جنوب لبنان، قبل قليل".

وسمحت السلطات الإسرائيلية بالنشر: "مقتل مستوطن بصاروخ مضاد للدبابات في منطقة أدميت في الجليل الغربي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي وقت سابق، قال حزب الله في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

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