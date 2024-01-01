  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ثانية ضد قوة إسرائيلية في جباليا وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى

الثلاثاء 14 مايو 2024 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ثانية ضد قوة إسرائيلية في جباليا وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى



غزة/سما/

أعلنت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ثانية ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع فزة، مؤكدة إيقاع قنلى وجرح بين الجنود.


وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح، وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح ، وفور تقدم قوة صهيوينة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ".

وفي وقت سابق، قالت القسام في بيان: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105"  وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس تسترد مناطق بغزة وجيشنا متشبث برفح..

قطر: المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ومكاتب حماس لن تغلق حاليا..

مصر تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على وزير خارجية "إسرائيل" بشأن معبر رفح

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

الاعلام العبري: صورة انتصار من رفح وَهْمٌ والاقتحام قضى على أيّ فرصةٍ للتهدئة..

بن غفير يدعو للاستيطان في غزة وتهجير أهالي القطاع

نيويورك تايمز: "إحباط وغضب" بين القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة

الأخبار الرئيسية

6643bae04c59b76a495dc6bc (1)

"وضع العبوة مباشرة تحت الدبابة".."القسام" تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

تفاهم أميركي إسرائيلي بشأن رفح ومساع لوقف إطلاق النار

يديعوت: "إسرائيل" تخشى قرارا من "العدل الدولية" بوقف القتال برفح

جيش الاحتلال: مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

بايدن يجدد التزام أمن "إسرائيل".. و"الإندبندنت": متواطئ في المجاعة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية