القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة ثانية ضد قوة إسرائيلية في جباليا وتؤكد إيقاع قتلى وجرحى

غزة/سما/

أعلنت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ثانية ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع فزة، مؤكدة إيقاع قنلى وجرح بين الجنود.



وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح، وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح ، وفور تقدم قوة صهيوينة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ".

وفي وقت سابق، قالت القسام في بيان: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة