إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

قال إعلام عبري إن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، الثلاثاء، من بينهم 4 “جروحهم خطيرة”.

وبينما أقر الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة “إكس”، بإصابة 4 من جنوده بجروح “خطيرة” خلال المعارك في غزة اليوم، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن 9 جنود آخرين أصيبوا بجروح تراوحت بين “طفيفة” و”متوسطة” ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 13.

وذكر الجيش، في بيانه، إن “3 جنود من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معركة دارت شمالي غزة اليوم”.

وأضاف أن “جنديا من كتيبة تسابار التابعة للواء غفعاتي أُصيب كذلك بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب غزة صباح اليوم”.

ولفت إلى أنه “تم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ أسرهم”.

من جانبها، أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إصابة جنود الكتيبة 202 جاءت خلال مواجهات وجها لوجه مع مقاتلين فلسطينيين.

وأوضحت أنه في الواقعة نفسها أُصيب 5 جنود إسرائيليين بـ”جروح متوسطة”.

أما جندي كتيبة تسابار، فقالت الصحيفة إنه أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن 4 جنود إسرائيليين آخرين أصيبوا في الحادث ذاته بجروح تراوحت بين “الخفيفة” و”متوسطة”.

وجاء إعلان الجيش الإسرائلي بعد أن أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

هذا وقالت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.

وحتى الآن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 620 من جنوده وإصابة 3456 منذ بدء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثامن، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.