بريطانيا تندد باعتداء مستوطنين على قوافل مساعدات لغزة

لندن/سما/

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنّ الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة "مروعة" وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس "هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة. سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات"، بحسب "رويترز".

وأضاف "لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا بعد أن قام نشطاء يمينيون بإيقاف ونهب ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.



وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى حادثة "إخلال بالنظام العام" وقالت إنها "فتحت تحقيقا أدى إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم".

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من اعتداء إسرائيليين على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، قرب معبر ترقوميا في الخليل.

وألقى المهاجمون شحنة المواد الغذائية المتجهة إلى غزة والتي كانت تضم أكياس حبوب وأرز ودقيق وحزم بسكويت وحساء مجففا، على الأرض وداسوا عليها.

وكانت واشنطن، قد عبرت عن رفضها لتعطيل دخول المساعدات لغزة، وأكدت أنها أثارت مع إسرائيل الحادثة.

ولا يعد اعتداء أمس الاثنين الأول من نوعه، إذ سبق أن اعتدى إسرائيليون على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى غزة.

وندد الأردن بهذه الحوادث، واتهم إسرائيل بالتخلي عن مسؤوليتها، وحث المجتمع الدولي على التصرف بفاعلية؛ لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها.