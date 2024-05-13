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صور: اعتقال 27 طالبا في جامعة أثينا تظاهروا تضامنا مع فلسطين

الثلاثاء 14 مايو 2024 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: اعتقال 27 طالبا في جامعة أثينا تظاهروا تضامنا مع فلسطين



أثينا/سما/

اعتقلت الشرطة اليونانية، الثلاثاء، 27 طالبا شاركوا في احتجاجات طلابية دعما لفلسطين في كلية الحقوق بجامعة أثينا.
وبحسب تلفزيون ERT الحكومي اليوناني، فإن الشرطة حضرت إلى كلية الحقوق بجامعة أثينا برفقة المدعي العام، وفضت الاحتجاج.
وبعد صدامات بين المتظاهرين والشرطة، اعتقلت الأخيرة 27 طالبا.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام جامعة أثينا الليلة الماضية بناء على دعوة الاتحادات الطلابية، طالب الطلاب إسرائيل بوقف هجماتها على فلسطين ودعوا إلى السلام.
ونصبت الخيام أمام جامعة أثينا حيث بدأ بحفل غنائي تضمن أغاني الصداقة والسلام واستمر خلال الليل، فيما نظم في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية طلابية.
وفي 18 أبريل/ نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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