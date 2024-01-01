من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

ومنذ صباح اليوم، أعلنت "القسام" عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

09:24 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي "شواظ" بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

09:31 كتائب القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

09:52 كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

10:28 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

12:02 عند الساعة 07:57 كتائب القسام تقصف "عسقلان" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

12:27 تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع "جورج" شرق رفح جنوب قطاع غزة

12:34 كتائب القسام تستهدف دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" خلف مسجد التابعين شرق رفح جنوب قطاع غزة

13:16 كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105" في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة

13:30 كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو زتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة

13:41 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

14:49 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند ودبابة ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

14:57 كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

16:41 كتائب القسام تدكّ موقع مدفعية الهاوتزر شمال شرق قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

16:49 كتائب القسام تقنص جنديًا صهيونيًا في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وتؤكد إصابته بشكل مباشر

17:08 كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع

17:18 كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وما زالت النيران مشتعلة في الآلية المستهدفة حتى اللحظة في محيط مسجد هارون شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

17:20 كتائب القسام تدكّ آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون

17:32 كتائب القسام تستهدف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

17:41كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل

17:44 كتائب القسام تدك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون