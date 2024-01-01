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ماليزيا تؤكد موقفها المناهض لـ "الظلم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"

الثلاثاء 14 مايو 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تؤكد موقفها المناهض لـ "الظلم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"



كوالالمبور/سما/

جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، موقف بلاده المناهض لـ "الظلم الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، عقب لقائه في العاصمة القطرية الدوحة، وفدا من حركة حماس يضم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل.

وأضاف إبراهيم أن "النظام الصهيوني (إسرائيل) يواصل منذ 8 أشهر، قتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين، فيما تحول أكثر من نصف قطاع غزة إلى دمار بسبب الهجمات الإسرائيلية".

وأعرب عن ترحيبه بالموقف الإيجابي لحماس حول الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم.

كما شدد على موقف ماليزيا الثابت والمطالب إسرائيل بـ "إنهاء قمعها للفلسطينيين، وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين، والقبول بخطة السلام".

واختتم رئيس الوزراء الماليزي منشوره بالتأكيد على مواصلة بلاده مساعيها على الصعيد الدولي لعرقلة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ولإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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